زلزله تبریز به بزرگی 6/3 ریشتر / منشأ زلزله گسل 120 کیلومتری تبریز

دکتر مهدی زارع - معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آن گونه که پیش نشانگرهای لرزه نگاری نشان می دهد، نمی توان رخداد زلزله بزرگی را پیش بینی کرد اما با این وجود باید احتمال خطر یک زلزله بزرگ را با توجه به تجربیات شهر تبریز در این زمینه در نظر گرفت.

وی یادآور شد: شهر تبریز در طی تاریخ 12 زلزله مخرب را تجربه کرده است که نزدیکترین آنها از نظر زمان، در سالهای 1721 و 1780 میلادی رخ داده است که در زلزله سال 1780 تبریز با خاک یکسان شده است.

معاون پژوهشی وفناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله خاطرنشان کرد: گسلی که زلزله ها از آن برمی خیزد در شمال شرقی تبریز قرار دارد و قطعه اصلی گسل 120 کیلومتر و کل طول گسل 250 کیلومتر است.

زارع افزود: زلزله هایی که در شهر تبریز رخ داده است از نوع مخرب ترین زلزله ها بوده و زلزله سال 1780 میلادی مخرب ترین زلزله تاریخی ایران محسوب می شود.