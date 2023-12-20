به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ فاتح در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در سازمان هواشناسی کشور در سالن شهید همت این سازمان اظهار داشت: سازمان هواشناسی کشور یک سازمان عملیات محور است و جنس پژوهش در آن عمدتاً با محور حل مسائل و نیازهای سازمان است.
وی ادامه داد: تلاش ما بر این است تا پژوهشها کاربردی و بهبود دهنده فرایندها باشد موضوعی که هم کنون نیز اولویت و محور کاری ماست.
مدیر توسعه هواشناسی کاربردی سازمان هواشناسی کشور در ادامه درباره نحوه انتخاب پژوهشگران برتر سازمان گفت: از دو ماه قبل فراخوان انتخاب پژوهشگران برتر به تمامی واحدهای ستادی و عملیاتی ارسال شد و در نهایت حدود ۵۲ نفر آثار پژوهشی خود را به دبیرخانه ارسال کردند.
فاتح افزود: تقریباً از همه استانها و مدیریتهای ستادی آثار پژوهشی دریافت شد و سطح آثار دریافتی نشان میدهد که ظرفیتهای پژوهشی زیادی در ستاد و استانها وجود دارد.
وی تصریح کرد: هیأت داوران برای ارزیابی و انتخاب پژوهشگران برتر از شاخصهای استاندارد استفاده کردند و تمامی شرکت کنندهها را در رتبههای یک تا ۵۲ دسته بندی و معرفی کردند.
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