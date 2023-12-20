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۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۹

فاتح؛

حل مساله و بهبود فرایندها مهم‌ترین رویکرد سازمان هواشناسی است

حل مساله و بهبود فرایندها مهم‌ترین رویکرد سازمان هواشناسی است

مدیر توسعه هواشناسی کاربردی سازمان هواشناسی کشور گفت: حل مساله و بهبود فرایندها، مهم‌ترین رویکرد در حوزه پژوهش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ فاتح در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در سازمان هواشناسی کشور در سالن شهید همت این سازمان اظهار داشت: سازمان هواشناسی کشور یک سازمان عملیات محور است و جنس پژوهش در آن عمدتاً با محور حل مسائل و نیازهای سازمان است.

وی ادامه داد: تلاش ما بر این است تا پژوهش‌ها کاربردی و بهبود دهنده فرایندها باشد موضوعی که هم کنون نیز اولویت و محور کاری ماست.

مدیر توسعه هواشناسی کاربردی سازمان هواشناسی کشور در ادامه درباره نحوه انتخاب پژوهشگران برتر سازمان گفت: از دو ماه قبل فراخوان انتخاب پژوهشگران برتر به تمامی واحدهای ستادی و عملیاتی ارسال شد و در نهایت حدود ۵۲ نفر آثار پژوهشی خود را به دبیرخانه ارسال کردند.

فاتح افزود: تقریباً از همه استان‌ها و مدیریت‌های ستادی آثار پژوهشی دریافت شد و سطح آثار دریافتی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های پژوهشی زیادی در ستاد و استان‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: هیأت داوران برای ارزیابی و انتخاب پژوهشگران برتر از شاخص‌های استاندارد استفاده کردند و تمامی شرکت کننده‌ها را در رتبه‌های یک تا ۵۲ دسته بندی و معرفی کردند.

کد مطلب 5972322

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