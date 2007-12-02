به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پرویز زارعی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اراک افزود: سرانه حق بیمه این مددجویان ۵۴۰هزار ریال در سال است که به منظور ارائه خدمات رفاهی، درمانی و مستمری توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت میشود.
وی در ادامه اعتبارات تخصیص داده شده به دفتر امور خانواده و زنان بهزیستی کشور را حدود ۱۰۵میلیارد تومان عنوان و اضافه کرد: هم اینک 147 هزارخانوار، تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند و ۷۰هزار نفر نیز در نوبت قرار دارند.
زارعی سیاست سازمان بهزیستی، حمایت، توانمندسازی و خودکفایی اقشارآسیب پذیر جامعه دانست و خاطر نشان کرد: سالانه به طور متوسط حدود پنج تا هفت هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی از چتر حمایتی سازمان خارج و در قالب گروههای تعاونی به فعالیت مشغول میشوند.
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