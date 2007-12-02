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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۰

‪ ۳۴‬هزار نفر از زنان روستایی و عشایری کشور بیمه شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر خانواده و زنان بهزیستی کشور گفت: تا کنون ‪ ۳۴‬هزار نفراز زنان روستایی و عشایری کشور از سوی سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه و خدمات آن قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پرویز زارعی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اراک افزود: سرانه حق بیمه این مددجویان ‪ ۵۴۰‬هزار ریال در سال است که به منظور ارائه خدمات رفاهی، درمانی و مستمری توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت می‌شود.

وی در ادامه اعتبارات تخصیص داده ‌شده به دفتر امور خانواده و زنان بهزیستی کشور را حدود ‪ ۱۰۵‬میلیارد تومان عنوان و اضافه کرد: هم اینک 147 ‬هزارخانوار، تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند و ‪۷۰‬هزار نفر نیز در نوبت قرار دارند.

زارعی سیاست سازمان بهزیستی، حمایت، توانمندسازی و خودکفایی اقشارآسیب پذیر جامعه دانست و خاطر نشان کرد: سالانه به ‌طور متوسط حدود ‪ ‬پنج تا هفت‪ ‬هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی از چتر حمایتی سازمان خارج و در قالب گروههای تعاونی به فعالیت مشغول می‌شوند.

کد مطلب 597233

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