به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «پروانهها به پیری نمیرسند» امروز چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان و علاقهمندان به فرهنگ و هنر در مراسم جشن «شو چله» به مناسبت شب یلدا در سالن کمال مجتمع فرهنگی هنری ارشاد الیگودرز برگزار شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد الیگودرز در این آئین ضمن تبریک به مناسبت انتشار این کتاب حمایت از جامعه نویسندگان و هنرمندان را از اولویتهای جدی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و اظهار داشت: انتشار آثار مکتوب میراثی ماندگار برای آیندگان است.
بنابراین گزارش، «کتاب پروانهها به پیری نمیرسند» نخستین مجموعه داستانی «مجید توکلی» است که مشتمل بر ۱۲ داستان کوتاه و بلند است که از سوی انتشارات امتیاز روانه بازار نشر شده است.
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