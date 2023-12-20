نگهداری از ۲ هزار نسخه کتاب های چاپ سربی در کتابخانه رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صادقی حصار اظهار کرد: مجموعه‌ای کمیاب بالغ بر ۲ هزار نسخه کتاب‌های چاپ سربی متعلق به قرون ۱۵ تا ۱۸ میلادی از جمله منابع منحصر به فردی است که در آرشیو مخازن کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.

مدیر کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی گفت: چاپ سربی یا تیپوگرافی از کنار هم قرار دادن حروف سربی و منعکس ساختن آن نقش، روی کاغذ به وجود آمده است که اولین بار توسط گوتنبرگ آلمانی در سال ۱۴۵۰ میلادی متداول شد.

نوادری از نسخ آموزشی دارالفنون و کتاب‌های چاپ سربی

وی به کهنه کتاب‌های روایتگر تاریخ در این مجموعه اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، مجموعه‌ای دیگر از کتابهای نفیس، کمیاب، نایاب به زبانهای فارسی، عربی، اردو و دیگر زبان‌ها در کتابخانه مرکزی وجود دارد که مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته است.

صادقی حصار اظهار کرد: با توجه به منحصر به فرد بودن این آثار به لحاظ، نوع جلد، قطع، کاغذ، نوع حروف استفاده شده، تصاویر این آثار از سایر منابع تفکیک و در مجموعه‌ای موسوم به کتابهای چاپ سربی قدیم و مجموعه کتابهای درسی دارالفنون نگهداری می‌شوند.

مدیر کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اساس این مجموعه‌ها را بر پایه جمع آوری اولین کتابهای چاپ سربی عنوان کرد که تا سال ۱۳۲۰ هجری شمسی (۱۳۶۰ ه. ق و ۱۹۴۰ میلادی) به چاپ رسیده است.

وی، اولین کتابهای چاپی سربی ایران در این قسمت که بین سالهای ۱۲۳۳ تا ۱۲۶۹ هجری قمری در مطبعه های دارالسلطنه تبریز – دارالخلافه تهران و دارالسلطنه اصفهان به چاپ رسیده‌اند را دارای نثری مشابه نسخه‌های خطی پیچیده و دشوار خواند و گفت: اغلب کتابهای این دوره که توسط میرزا زین العابدین در دارالخلافه تهران به چاپ رسیده و در این مجموعه نیز موجودند به کتابهای معتمدی مشهور هستند.

صادقی حصار افزود: پس از این در ایران برای مدتی انتشار کتاب‌ها به شیوه چاپ سربی متوقف می‌شود که در شروع مجدد چاپ آن در این مجموعه از مطبعه های دارالطباعه، خاصه همایونی، شاهنشاهی، مجلس، خورشید، فاروس، مطبعه شرقی، بوسفور، طوس، روشنایی، حبل المتین و… چاپ و منتشر شده‌اند.

مدیر کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی همچنین به وجود کتاب‌های چاپ سربی از کشورهای مختلف اروپا همچون روسیه، انگلستان، هلند، آلمان، فرانسه وکشور مصر در قاره آفریقا و کشورهای شبه قاره هند، ترکیه و لبنان در آسیا در این مجموعه اشاره کرد.