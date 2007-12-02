توپ طلای سال 2007 فوتبال اروپا به کاکا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، کاکا در حالی به این عنوان دست پیدا کرد که رونالدینیو هموطن او دو سال قبل به این عنوان نائل شده بود. این عنوان سال گذشته به فابیو کاناواروایتالیایی رسید. این بازیکن 25 ساله اصلی ترین دلیل موفقیت تیم فوتبال میلان در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته به حساب می آید.

بر پایه این گزارش، کریستیانو رونالدو، هافبک پرتغالی منچستریونایتد در جایگاه دوم ایستاد و لیونل مسی ، مهاجم آرژانتینی بارسلونا سوم شد.

کاکا پس از کسب عنوان بهترین بازیکن اروپا گفت: این یک عنوان ویژه برای من به حساب می آید. این جایزه، سال فوق العاده مرا به اوج می رساند. این جایزه بسیار ارزشمند است و تنها راهی که می توان این جایزه را برد این است که برای تیمی مثل میلان بازی کنید.

کاکا از سوی 96 روزنامه نگار از سراسر جهان و از میان فهرست ابتدایی 50 بازیکن به این عنوان مهم دست پیدا کرد.

جایزه توپ طلای اروپا همه ساله از سوی مجله "فرانس فوتبال" به برترین بازیکن سال فوتبال اروپا اهدا می شود.