کتابخانه تخصصی قاضی حقوق تبریز به دانشگاه آزاد مهاباد اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مهاباد ظهر امروز در آیین اهدای این کتابخانه گفت: بر اساس وصیت مرحوم مطلب حسینزاده از قضات دادگستری شهرستان تبریز همه کتابهای کتابخانه شخصی این مرحوم مشتمل بر ۱۳۰جلد انواع کتابهای تخصصی و ۵۱جلد مجلات تخصصی رشته حقوق برای استفاده دانشجویان به این واحد دانشگاهی اهدا شده است.
در حال حاضر در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد ۵۷هزار جلد انواع کتاب وجود دارد.
هم اکنون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد با بیش از شش هزار نفر دانشجو ۴۱۰دانشجو در رشته حقوق مشغول تحصیل هستند.
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