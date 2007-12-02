کتابخانه تخصصی قاضی حقوق تبریز به دانشگاه آزاد مهاباد اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مهاباد ظهر امروز در آیین اهدای این کتابخانه گفت: بر اساس وصیت مرحوم مطلب حسین‌زاده از قضات دادگستری شهرستان تبریز همه کتابهای کتابخانه شخصی این مرحوم مشتمل بر ‪ ۱۳۰‬جلد انواع کتاب‌های تخصصی و ‪ ۵۱‬جلد مجلات تخصصی رشته حقوق برای استفاده دانشجویان به این واحد دانشگاهی اهدا شده است.

در حال حاضر در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد ‪ ۵۷‬هزار جلد انواع کتاب وجود دارد.

هم اکنون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد با بیش از شش هزار نفر دانشجو ‪ ۴۱۰‬دانشجو در رشته حقوق مشغول تحصیل هستند.