به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه صادره از سوی حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، کلیه واحدهای اجرایی تامین اجتماعی مکلف شده اند کمک هز ینه های عائله مندی مربوط به دوره سه ماهه مهر لغایت آذرماه سال جاری مستمری بگیران را به همراه مستمری دی ماه آنان پرداخت کنند.

گفتنی است کمک هزینه های عائله مندی شامل (کمک هزینه اولاد، عائله مندی و همسران متکلف فرزند) پیش از این هر شش ماه یکبار توسط سازمان تامین اجتماعی به مستمری بگیران دارای همسران متکفل فرزند و اولاد بودند، پرداخت می شد که طی بخشنامه جدید از دی ماه سال جاری این کمک هزینه ها به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.