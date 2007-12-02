این حضور یک افتخار بزرگ برای فوتبال ایران است / امیدوارم به نتایج مطلوبی دست یابیم

به گزارش خبرنگار مهر، ساکت که صبح امروز در کنفرانس خبری معرفی رقابتهای جام باشگاه های جهان شرکت کرده بود ضمن بیان مطلب فوق افزود: حضور در یک تورنمنت بین المللی برای هر پدیده اجتماعی نقطه آمال محسوب می شود و مطمئنا بازی در جام جهانی ،المپیک و امروز جام باشگاه های جهان پدیده ای فراگیر و ارزشمند برای ورزش و خصوصا فوتبال ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: امروز خوشحالم به عنوان نماینده مردم، ورزش، فوتبال و رسانه ورزشی در این مسابقات شرکت می کنیم و طلایه دار فوتبال ایران دراین مسابقات محسوب می شویم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان همچنین تاکید کرد: فیفا که با برنامه ریزی برای انجام این مسابقات در زمینه تعامل بیشتر تیمهای جهان اقدام کرده است و همچنین فدراسیون فوتبال ژاپن که برای میزبانی این مسابقات زحمت کشیده اند ای اف سی که برای برگزاری بسیارمطلوب لیگ قهرمانان آسیا تلاش کردند باید تشکر ویژه ای داشته باشم.

ساکت افزود: امیدوارم فیفا در ثبات فدراسیون فوتبال اقدامات لازم را انجام دهد و با تسریع، تعدیل و کارگشایی بهترکه می تواند به رشد و بالندگی فوتبال ایران درعرصه های بین المللی کمک کند زمینه خروج فوتبال ایران از دوران انتقالی را فراهم کند. دورانی که نمی تواند فوتبال ایران در آن با برنامه ریزی بلند مدت به موفقیت سوق پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا باعث شد 400 هزار دلار از سوی ای اف سی به باشگاه سپاهان کمک مالی شود. همچنین بر اساس تصمیم گیریهای انجام شده هر تیم بر اساس جایگاه خود در جام باشگاه های جهان مبلغی را کسب می کند که امیدوارم جایگاه باشگاه سپاهان در بخشی باشد که بیش از 3 میلیون دلار به این باشگاه تعلق گیرد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان گفت: برخلاف حمایت کامل و جامعی که از سوی مسئولین ورزش از تیمهای ایران صورت می گیرد ما تنها در مرحله دوم شاهد حضور معنوی مهندس علی آبادی در کنار خود بوده ایم. به غیر از این مورد تنها روابط عمومی و بین المللی فدراسیون فوتبال از تیم سپاهان حمایت لازم را داشته است.

ساکت در پایان گفت: خارج از ایران به خاطر درگیریهای دوره انتقالی که اجازه نداده فوتبال به ثبات لازم برسد باعث شده است ازحمایت مسئولین فدراسیون فوتبال برخوردارنشویم اما ازحمایت آنها درهمین حد سپاسگزاریم زیرا با شرایط فدراسیون همین حمایت ها نیز مطلوب است.