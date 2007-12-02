آمریکا باید از اشتباهات خود در عراق عبرت بگیرد/ نشانه ای از نظامی بودن برنامه هسته ای ایران نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی در گفتگوی اختصاصی خود با روزنامه آرژانتینی "کلارین" ضمن اشتباه و غیر سازنده توصیف کردن اقدام نظامی احتمالی علیه ایران از سوی آمریکا، از این کشور خواست تا از اشتباهات خود در تهاجم به عراق درس بگیرد.

البرادعی گفت که اقدام نظامی علیه ایران تنها برنامه هسته ای این کشور را به تاخیر خواهد انداخت و این مسئله سبب خواهد شد تا ایران در مسیر تسلیحات هسته ای حرکت کند.

مدیرکل آژانس همچنین تصریح کرد که اقدام نظامی علیه ایران می تواند سبب تحریکات بیشتر در منطقه ای بشود که از گذشته در آن مشکلاتی بوده است.

وی بار دیگر تاکید کرد که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ نشانه ای که حکایت از توسعه برنامه های تسلیحات هسته ای از سوی ایران باشد، پیدا نکرده اند.