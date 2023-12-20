به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه در ۱۶ شهر منتخب ۲۰ درصد طرح جامع اجرا شده بود گفت: چرا طرح‌ها قابلیت اجرا ندارند و چرا بعضی وقت‌ها با وجود دانشگاه‌ها و نظام‌های آموزشی بر اساس آزمون خطا شهر را اداره می‌کنیم؟

وی گفت: یک نظام ایده نیاز است و مواجه با مسائل کلان شهرها نمی‌تواند به صورت خطی باشد.

وی با توجه به مشکلات جمعیت شهر تهران گفت: رشد جمعیت شهر قدس و شهریار ده درصد است با اینکه رشد جمعیت کشور زیر یک درصد است.

صارمی گفت: در طرح‌های شهری برای مشکلات شهری در سطح کلان برنامه‌ریزی نشده است. مثلاً هشتگرد برای خروج جمعیت از تهران ساخته شده اما جمعیت در آن به قدر پیش‌بینی وارد نشده اما اسلامشهر بیش از چیزی که برای آن پیش‌بینی شده است جمعیت دارد.

وی بیان داشت: اعتماد عمومی شهروندان نسبت به طرح‌های جامع پایین آمده است و منابع عمومی تضییع شده و مقبولیت عمومی کافی نیست.

صارمی گفت: کیفیت زندگی شهروندان به شاخص‌های مطلوب جهانی نرسیده است و به جای طرح جامع و تفضیلی نیازمند طرح مسئله محور هستیم.

وی گفت: ۴۲ میلیون نفر در ۷۷ شهر زندگی می‌کنند اما جمعیت شهری تهران حدود ۶۵ میلیون است و فاصله زیادی بین نظام سیاست‌گذاری و اجرایی وجود دارد.

به گفته صارمی نظام آمایش سرزمین کشور شکست خورده است. و در نظام مدیریت شهری نیاز به اشراف به موضوع و جامع‌نگری است.

صارمی با توجه به موضوع باغات گفت: موضوع باغات در تهران سال ۱۳۹۸ شروع شد و تا ۱۴۰۲ فقط ۴ نفر متقاضی پروانه دارد و مردم درخت‌هایشان را خشک می‌کنند که مشمول قوانین باغات نشوند در مدیریت شهری نیاز به اقداماتی داریم که اثر فوق‌العاده داشته است.