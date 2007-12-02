طرح جامع شهر تهران در معرض خطر نظرات شخصی و حزبی است

به گزارش خبرنگار مهر ، نایب رئیس شورای شهر پس از پایان جلسه امروز شورا و در جمع خبرنگاران گفت: تصور می کنم این طرح باید توسط کسانی تصویب می شد که دیدگاه سیاسی و حزبی خود را دخیل نمی کردند و طرح جامع تصویب شده همه آن چیزی که مد نظر اعضای شورا بوده نیست.

وی افزود: در تصویب طرح جامع تصمیم سازان و تصمیم گیرها باید حداقل مسائل شهرسازی و معماری را بدانند زیرا در کار شهرسازی و معماری با رای تصمیم گیری نمی شود و باید بر اساس نظرات کارشناسی تصمیم گرفت.

بیادی با اشاره به اینکه به دلیل دخالت های غیر کارشناسی اهداف طرح جامع به طور صد درصد محقق نشده است خاطرنشان کرد: دخالت ها از ناحیه شورای عالی شهرسازی بوده و اعضای شورا رای دادند نهاد مطالعات و تهیه طرحهای توسعه شهری تهران تصمیم گیر باشد اما به نظر من آن چیزهایی که ما تصویب کردیم نظرات کارشناسی بوده و نه نظرات شخصی خودمان .

نایب رئیس شورای شهر با اشاره به دخیل بودن مسائل سیاسی در تصمیم گیریهای صورت گرفته در طرح جامع افزود: تصور می کنم کسانی که این طرح را تهیه و مطالعه کردند از نتیجه تصمیم گیریهای صورت گرفته ناشی از رای گیری ناراضی بودند.

وی با اشاره به اینکه انتقادی به اصل طرح ندارد یاد آور شد: باشجاعت در طرح جامع شهر تهران تصمیم گیری نشده است و اغلب کسانی که این طرح را تصویب کردند صاحب رای نبودند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر خاطرنشان کرد: به واقع کار بزرگی را ما در شورای شهر تهران در دور دوم شروع کردیم و فکر می کردیم با هزینه بیش از 12 میلیارد تومان بدون دخالت در کار کارشناسی می توانیم به اهداف خوبی برسیم اما با رای عده ای غیر کارشناس این طرح تصویب شد.

بیادی در پاسخ به اینکه آیا شهرداری می تواند طرح مذکور را با موفقیت اجرا کند گفت: تا زمانی که نظرات شخصی درکار است هر کس می تواند این طرح را بر هم بزند همچنان که در مدیریت های قبلی این کار انجام شد.

نایب رئیس شورای شهر یاد آور شد: طرح جامع و تفصیلی قبلی هم هیچ ایرادی نداشت اما به دلیل دخالت های سیاسی و نظرات غیر کارشناسی طرح جامع و تفصیلی قبلی مخدوش شد.