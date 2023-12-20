به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری اظهار کرد: در تحقیق و آینده پژوهی باید برمبنای یک سری مفروضات، فرضیه سازی و مدل مفهومی و عملیاتی مناسب حرکت کنیم.
وی افزود: هوش مصنوعی همان نتیجه گیری بر مبنای مفروضات گذشته و دادههای موجود و به عبارت بهتر تراکم یافته مجموع علوم است؛ یعنی در مفهوم جامعه شناختی چیزی به نام هوش مصنوعی وجود ندارد و این واژه حاصل تلفیق روشها و اشتراکگرایی دانش است.
فتحزاده یادآور شد: در ساختاربندی اجتماعی، جوامع تا یک زمانی بر مبنای تفاوتها و تفکیکها حرکت میکرد؛ اما در مقطع کنونی استفاده از مجموع روشها و تلفیق دانش هوش مصنوعی را به وجود آورده است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: اصل تلفیق گرایی یکی از مبانی حاکم بر پارادایمها است که امروز بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت: اگر بدون بررسی قضاوت کردیم دچار پیش داوری شدهایم؛ اما اگر با بررسی به نتیجه رسیدیم و تصمیم گیری ما بر مبنای داده و واقع گرایی صورت گرفته نتایج حاصله نیز مستند خواهد بود و ما را به اهداف مورد انتظار نزدیک تر خواهد کرد.
فتح زاده تاکید کرد: نظام اداری و رفتارهای سازمانی ما باید بر مبنای نگاه به آینده، بررسی چالشهای گذشته و تلفیق روشها و نظریهها باشد.
