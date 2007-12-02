آمریکا در اعمال فشار به ایران تنها شده است

مجتبی شاکری، فعال سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ناکامی کشورهای 1+5 برای تصمیم گیری علیه ایران در نشست پاریس، گفت: آمریکا با همه توان و فشار سعی کرد، روسیه ، چین و اروپا برای اعمال فشار به ایران، به دنبال خود بکشاند، ولی شکست اجلاس پاریس نشان داد که در این امر موفق نبوده است.

وی افزود: با وجود اینکه آمریکا انتظار داشت ، موضع این کشورها به مرور علیه ایران، تند شود، اما عکس این روند را شاهد است و آمادگی ها برای پذیرش "ایران هسته ای" به مراتب بیشتر از قبل شده است .

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: غرب چاره ای جز این ندارد که خود را برای پذیرش "ایران هسته ای" آماده کند و در صورت مقاومت در برابر این روند، فقط به منافع اقتصادی و سیاسی خود آسیب خواهد زد.

شاکری اظهار داشت: در شرایط فعلی ما باید کاملا از آژانس و نهادهای بین المللی " مطالبه گر" باشیم و همه حقوق هسته ای و قانونی خود را بدون کوچکترین تعارف مطالبه کنیم.

این فعال سیاسی گفت: یک بسیج رسانه ای و اطلاع رسانی به فرهیختگان داخل و خارج در مورد موضوع هسته ای ایران و تاکید بیشتر بر هنرهای رسانه ای در این مورد، می تواند مسیر را برای ما روشن تر و بهتر کند.

وی گفت: تنهایی بیش از پیش آمریکا در اعمال فشار علیه ایران به خاطر موفقیت دیپلماسی ما است.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران خاطر نشان کرد: چالش های اقتصادی و تضاد منافع سیاسی کشورهای 1+5 نیز باعث شده است که آنها نتوانند به سادگی در مورد ایران به اجماع برسند و همین روند در نشست های آتی این گروه هم پیش بینی می شود.