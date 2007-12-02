راه اندازی 12 شعبه بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی/ تعیین دانشگاه پشتیبان برای شعب بین المللی

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مکان این 12 شعبه در مناطق آزاد تجاری کشور قرار دارد که شعبه قشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز یکی از این شعب است .

وی افزود: هدف اصلی ایجاد شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، ارتقاء آموزش، فعالیتهای بین المللی، ارتباط بیشتر با اساتید خارجی است.

عین اللهی یاد آور شد: اداره شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی بار مالی برای دولت ندارد و از درآمد دانشگاه برای امور جاری این شعب استفاده می شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد مقاطع تحصیلات تکمیلی در شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار است و در این راستا برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته است .

معاون آموزشی و امور دانشجویی تأکید کرد: کل مناطق آزاد یک دانشگاه پشتیبان دارد و کیفیت آموزشی و اعتباربخشی این شعب بین المللی از سوی دانشگاه پشتیبان و وزارت بهداشت انجام می گیرد.