شخصیت آگاه رمان ولتر "مولوی" است / ولتر تحت تاثیر مولوی

به گزارش خبرنگار مهر، رمان "کاندید" یکی از داستانهای بزرگ قرن18 اثر ولتر - نویسنده فرانسوی - است که برخی منتقدین این کتاب را سرآغاز عصر روشنگری دانسته اند.

مقاله ای در پایگاه خبری آسیای مرکزی درباره "کاندید" نوشته است: رمان ولتر نمونه واقعی یک اثر ضد جنگ است که در آن انسانها با خشونت و بی رحمی به جان هم می افتند و یکدیگر را می درند و... . ولتر با بهره گیری از اندیشه های صلح جویانه و بشردوستانه مولانا، داستان خود را چنان پایان برده است که همه را دعوت به صلح می کند.

در بخشی از رمان آمده است: "در همسایگی "کاندید" و "پانگوس" درویشی زندگی می کرد که یکی از فیلسوفان و دراویش بزرگ ترکیه بود و همه به او احترام می گذاشتند. آنها برای مشاوره در مورد انسان و زندگی نزد او رفتند.

پانگوس پرسید: استاد، ما از شما می خواهیم که لطفی در حق ما بکنید. ممکن است به ما بگویید چرا حیوان عجیبی مانند انسان خلق شده است؟

درویش در جواب گفت: چرا دخالت بیجا می کنید؟ به شما چه ارتباطی دارد؟

کاندید گفت: ای پدر، شر به طرز وحشتناکی کل جهان را فرا گرفته است.

درویش گفت: چه اهمیتی دارد، خیر باشد یا شر؟ وقتی ملوانی کشتی را به سمت مصر هدایت می کند، به نظر شما آیا برایش مهم است موش هایی که در کشتی هستند در آسایش به سر می برند یا خیر؟

پانگوس پرسید: چه باید بکنیم؟

درویش پاسخ داد: جلوی زبانت را بگیر.

پانگوس گفت: من امیدوار بودم شما برای ما دلایلی علت و معلولی بیاورید، به خصوص درباره بهتر شدن اوضاع دنیا، منشا شر، ماهیت روح پیش از خلقت و...

درویش با شنیدن این صحبتها در را محکم به روی آنها بست..."

در این مقاله آمده است که درویش در رمان کاندید، همان "مولوی" عارف، شاعر و متفکر تمام دوران است که ولتر از او تاثیر پذیرفته بود.

این پایگاه در تحلیل خود که در روز 12 نوامبر منتشر شده، به طور مفصل به زندگی و اندیشه های مولوی پرداخته و با آوردن دلایلی چند، فیلسوفان و نویسندگانی از قبیل هگل، گوته، بن جانسون، والت ویتمن و حتی دوریس لسینگ را متاثر از مولانا دانسته است.

"فرانسوا ماری آروئه" که بعدها نام ولتر را بر خود نهاد، در سال ۱۶۹۴ در پاریس متولد شد. او در سال ۱۷۱۵ اشعاری بر ضد فیلیپ دوم از خانواده اورلئان سرود که باعث تبعید وی از فرانسه شد. ولتر در سال ۱۷۲۳ منظومه‌های «هنریاد» را که درباره سلطنت هانری چهارم بود انتشار داد و در ۱۷۲۴ نمایشنامه‌ای را در پاریس به معرض تماشا گذاشت. وی سپس تراژدی بروتوس و در سال ۱۷۴۸ نمایشنامه سمیرامیس را نوشت. از کارهای تحقیقی وی می‌توان تاریخ روسیه و فرهنگ فلسفی و عصر لویی چهاردهم را نام برد. سایر آثار او عبارت ‌اند از: مرگ قیصر، دوشیزه اورلئان و کاندید. ولتر در ماه می ۱۷۷۸ درگذشت.