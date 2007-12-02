کتابهای فارسی زبان در نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری پنجمین نمایشگاه بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی، این آثار فارسی کتابهایی را با موضوعات علوم انسانی، ادبیات، هنر، معماری، فرهنگ، پزشکی، فنی و مهندسی، کامپیوتر و حقوق شامل می شود که بیشتر آنها تخصصی و دانشگاهی هستند. در بخش فارسی 30 ناشر حضور دارند که آثار خود را با تخفیف ویژه نمایشگاهی عرضه می کنند.

در پنجمین نمایشگاه کتابهای کاربردی و دانشگاهی که از امروز تا 15 آذر برگزار می شود، 500 ناشر از کشورهای مختلف جهان با 60 هزار عنوان کتاب حضور دارند.