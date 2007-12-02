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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۵

کتابهای فارسی زبان در نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی

انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی با همکاری انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان، برای نخستین بار اقدام به عرضه چهار هزار عنوان کتاب به زبان فارسی در پنجمین نمایشگاه کتابهای کاربردی و دانشگاهی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری پنجمین نمایشگاه بین المللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی، این آثار فارسی کتابهایی را با موضوعات علوم انسانی، ادبیات، هنر، معماری، فرهنگ، پزشکی، فنی و مهندسی، کامپیوتر و حقوق شامل می شود که بیشتر آنها تخصصی و دانشگاهی هستند. در بخش فارسی 30 ناشر حضور دارند که آثار خود را با تخفیف ویژه نمایشگاهی عرضه می کنند.

در پنجمین نمایشگاه کتابهای کاربردی و دانشگاهی که از امروز تا 15 آذر برگزار می شود، 500 ناشر از کشورهای مختلف جهان با 60 هزار عنوان کتاب حضور دارند.

کد مطلب 597249

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