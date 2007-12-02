بررسی نحوه انتخاب آثار برتر جشنواره تئاتر فجر در کمیسیون فرهنگی مجلس

امیر رضا خادم نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ، این خبر را اعلام کرد و در ادامه متذکر شد که در این جلسه، محمد حسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزارت ارشاد، حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی، مجید سرسنگی قائم مقام سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و دبیر بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر حضور دارند.

به گفته او، ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر و عضو شورایعالی خانه هنرمندان و محمد رحمانیان از صاحب نظران در این حوزه، از دیگران مدعوین جلسه مذکور هستند.

خادم تصریح کرد که در این نشست که به دعوت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، روند بررسی آثاری که به بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر ارائه می شوند و همچنین نحوه تعیین آثار برتر از میان آنها، مورد ارزیابی قرار می گیرد.