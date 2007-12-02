  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۱

امروز انجام می شود؛

بررسی نحوه انتخاب آثار برتر جشنواره تئاتر فجر در کمیسیون فرهنگی مجلس

بررسی نحوه انتخاب آثار برتر جشنواره تئاتر فجر در کمیسیون فرهنگی مجلس

نحوه بررسی آثار ارائه شده به جشنواره تئاتر فجر و روند تعیین آثار برتر، عصر امروز در نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مسئولان و دست اندرکاران هنرهای نمایشی کشور بررسی می شود.

امیر رضا خادم نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ، این خبر را اعلام کرد و در ادامه متذکر شد که در این جلسه، محمد حسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزارت ارشاد، حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی، مجید سرسنگی قائم مقام سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و دبیر بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر حضور دارند.

به گفته او، ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر و عضو شورایعالی خانه هنرمندان و محمد رحمانیان از صاحب نظران در این حوزه، از دیگران مدعوین جلسه مذکور هستند.

خادم تصریح کرد که در این نشست که به دعوت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، روند بررسی آثاری که به بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر ارائه می شوند و همچنین نحوه تعیین آثار برتر از میان آنها، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کد مطلب 597250

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها