کتاب "تفاسیر قرآن کریم" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب " تفاسیر قرآن کریم" اثر جدید دکتر مجتبی رحماندوست عضو گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران است.

این کتاب راهنمایی است بر بیش از یک هزار و پانصد جلد تفسیر که تا امروز از سوی علمای اسلام بر این کتاب آسمانی نوشته شده‌اند.

کتاب مذکور تفاسیر را از جنبه تاریخ تدوین، نوع نگرش، تخصص و مذهب مفسر بررسی و گاه تطبیق داده است.

این کتاب دارای بخشهای متعددی است که می‌توان به موضوعات قرآن کریم از نگاه امیرالمؤمنین (ع)، کتب تاریخ قرآن، قرائات، فهرست کتب تجوید، انواع تفسیر از نظر زبان تفسیر و از حیث قدمت تاریخی و دیگر تفاسیر اشاره کرد.

سبک تفسیر از قرن اول، کتب کلید، انواع کتابهای کلید قرآن، ملاک انتخاب تفاسیر و معرفی اجمالی تفاسیر انتخاب شده از دیگر موضوعات این کتاب به شمار می‌روند.