۱۴ مجتمع خدماتی و رفاهی در مسیرهای ارتباطی ایلام فعال هستند

سید زاهدین چشمه خاور در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در استان تقریباً ۱۴ مجتمع خدماتی رفاهی فعال است که کفایت استان را نمیکنند، واقعیت این است که مجتمعهای استان باید افزایش پیدا کند.
وی بیان کرد: به اندازه کافی شرکت باربری در استان وجود دارد، اخیراً نیز سازمان راهداری طرحی را به تصویب رساند که هر مالک وسیله نقلیه خود شخصاً تشخیص یک شرکت دهد و بارنامه الکترونیکی را خود از طریق گوشی موبایل خود صادر کند که وقت این عزیزان در مسیر هدر نرود.
وی عنوان کرد: پیمانکاران بازوان اجرایی هر دستگاه اجرایی هستند، در استان ایلام خوشبختانه پیمانکاران بومی و قوی وجود دارند که توانستند سطح راههای استان را مقدار زیادی ارتقاء دهند.
چشمه خاور عنوان کرد: در فصل زمستان در استان ایلام ۳۲ اکیپ نگهداری راهداری زمستانی در ۱۶ راهدارخانه ثابت و مرکز اداره ساماندهی شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام تصریح کرد: ۲۴۲ دستگاه و ۲۷۰ نفر نیرو هم اکنون به صورت شیفتی در راهدارخانهها مستقر هستند.
وی ادامه داد: به محض اینکه هوا نامساعد شود، همه این عوامل بدون اینکه شیفتی باشند در مکانهای خود مستقر میشوند.
وی ادامه داد: امسال ۲ هزار تن شن و نمک تهیه و در راهدارخانههای استان دپو شدند، بحث نمک پاشی این نیست که به عنوان مثال برف سنگینی ببارد و آن وقت نمک پاشی شود، به محض اینکه تشخیص دهیم که جاده یخ میزند نمک پاشی جاده حتی در آن زمان هم انجام میدهیم.
وی عنوان کرد: راهداری زمستانی تجهیزات پیشرفتهای نیاز دارد قبلاً به صورت دستی شن و نمک را در جادهها میپاشیدند، اما در حال حاضر ۲ دستگاه نمک پاش مکانیزه به مجموعه راهداری اضافه شده است.
وی افزود: ما برای کل محورها استان که برف گیر هستند برنامه داریم، ماشین آلات اجارهای هم در اختیار داریم ولی اولویت معمولاً با راههای اصلی است و بعد از اینکه کار راههای اصلی تمام شد ماشین آلات به سمت راههای روستایی گسیل خواهیم داد.
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