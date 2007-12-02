آغاز پذیرش دانشجو در واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قشم

دکتر علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که از طریق آزمون سراسری سال جاری پذیرفته شده اند با اعلام 5 برابر ظرفیت از سوی سازمان سنجش پس از مصاحبه و آزمون وزارت بهداشت در واحد بین المللی دانشگاه پذیرفته شده اند.

وی یاد آور شد: با توجه به ممنوعیت ورود دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به 7 دانشگاه تیپ یک از جمله شهید بهشتی، تفاهم نامه ای با دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو و سه به امضاء رسیده که از طریق این دانشگاه ها در واحد بین المللی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارجی پذیرفته شوند که دانشگاه های بوشهر و هرمزگان از جمله این دانشگاه های تیپ دو هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص رشته های حاضر در شعبه بین المللی این دانشگاه در قشم، خاطرنشان کرد: 3 رشته در مقطع کارشناسی و 3 رشته در مقطع دکتری حرفه ای در این واحد بین المللی راه اندازی شده است.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قشم فردا با حضور معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور رسمی کار خود را آغاز می کند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای 8 هزار دانشجو، 8 دانشکده، 96 رشته در گروه های مختلف آموزشی، یک هزار و 200 عضو هیئت علمی و 25 مرکز تحقیقاتی است. جزیره قشم نیز با بیش از 85 هزار جمعیت بومی واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمین مادر ، با گستره ای نزدیک به یک هزار و 500 کیلومتر بزگترین جزیره خلیج فارس است.