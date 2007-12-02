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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۷

گزارش خبرنگار اعزامی مهر -10/

آغاز پذیرش دانشجو در واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قشم

آغاز پذیرش دانشجو در واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قشم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از طی مراحل نهایی پذیرش دانشجو در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قشم خبر داد و گفت: اسامی پذیرفته شدگان مرحله دانش پذیری این واحد بین المللی براساس ضوابط وزارت بهداشت اعلام شده است.

دکتر علیرضا زالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که از طریق آزمون سراسری سال جاری پذیرفته شده اند با اعلام 5 برابر ظرفیت از سوی سازمان سنجش پس از مصاحبه و آزمون وزارت بهداشت در واحد بین المللی دانشگاه پذیرفته شده اند.

وی یاد آور شد: با توجه به ممنوعیت ورود دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به 7 دانشگاه تیپ یک از جمله شهید بهشتی، تفاهم نامه ای با دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو و سه به امضاء رسیده که از طریق این دانشگاه ها در واحد بین المللی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارجی پذیرفته شوند که دانشگاه های بوشهر و هرمزگان از جمله این دانشگاه های تیپ دو هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص رشته های حاضر در شعبه بین المللی این دانشگاه در قشم، خاطرنشان کرد: 3 رشته در مقطع کارشناسی و 3 رشته در مقطع دکتری حرفه ای در این واحد بین المللی راه اندازی شده است.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قشم فردا با حضور معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور رسمی کار خود را آغاز می کند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای 8  هزار دانشجو، 8 دانشکده، 96 رشته در گروه های مختلف آموزشی، یک هزار و 200 عضو هیئت علمی و 25 مرکز تحقیقاتی است. جزیره قشم نیز با بیش از 85 هزار جمعیت بومی واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمین مادر ، با گستره ای نزدیک به یک هزار و 500 کیلومتر بزگترین جزیره خلیج فارس است. 

کد مطلب 597253

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