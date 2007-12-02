حزب مشارکت خروج نام منافقین از فهرست گروه های تروریستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای دفتر سیاسی حزب مشارکت ایران اسلامی در جلسه شنبه شب خود، ضمن تبادل درباره مهمترین اخبار داخلی و بین المللی، گزارش رئیس کمیسیون سیاست داخلی حزب مشارکت درباره آخرین مصوبات این کمیسیون ارائه و سپس گزارش آخرین نشست کمیسیون سیاست خارجی حزب مشارکت نیز مطرح شد.

در این جلسه اعضای دفتر سیاسی حزب مشارکت رای اخیر کمیسیون استیناف سازمان‌های تحریم ‌شده انگلیس را که در پی درخواست 35 تن از نمایندگان مجالس عوام و اعیان این کشور در خروج نام سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از لیست تروریستی این کشور صادر شده، یک حکم سیاسی و بی‌مبنا دانستند و خواهان جلوگیری دولت این کشور از تایید این حکم شدند.

دفتر سیاسی حزب مشارکت همچنین اعلام کرد: اقدامات گسترده تروریستی منافقین علیه مردم ایران و عراق بر همگان روشن است و دولت های غربی و انگلیس با خروج نام این گروه از لیست سازمان‌های تروریستی فقط بر شعله‌های تروریسم در منطقه می‌دمند، لذا اعضای دفتر سیاسی مشارکت اکیدا هرگونه مماشات با این گروه تروریستی را محکوم می‌کنند و خواهان بازدارندگی این دولت‌ها در برابر لابی آنها هستند.

دفتر سیاسی حزب مشارکت همچنین ضمن انتقاد از تشکیل پرونده برای احمد شیرزاد، عضو شورای مرکزی این حزب، صدور حکمو موقوفی تعقیب و ختم محاکمه او را خواستار شد.