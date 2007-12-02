برنده ترین سلاح ایران همکاری با آژانس است/ تضاد منافع دلیل شکست نشست پاریس است

دکتر احمد بخشایشی اردستانی، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست نشست پاریس گفت: شکست اجلاس پاریس می تواند زمینه ساز ناامیدی کامل آمریکا از متحدانش در موضوع هسته ای ایران شود.

وی افزود: تضاد شدید منافع کشورهای 1+5 به خصوص مواضع روسیه و چین، دلیل مهم شکست نشست پاریس است، البته نباید اثر فوق العاده گزارش البرادعی را از یاد برد، در حقیقت تلفیق این دو عامل باعث شکست نشست پاریس شد.

بخشایشی در عین حال اظهار داشت: نباید با ساده بینی تضاد اعضای 1+5 را صرفا بخاطر موضوع هسته ای ایران، تصور کرد، اختلافات اقتصادی خود این کشورها، یکی از دلایل عمده توقف 1+5 در برابر ایران است، آمریکا ممکن است در آینده تلاش کند از همه ابزارهای اقتصای خود برای برهم زدن روابط ایران و اروپا و چین و روسیه،استفاده کند.

این صاحبنظر امور سیاسی گفت: بکار گیری دیپلماسی فعال در گروی فعال کردن همه ظرفیت های سیاسی و رسانه ای است.

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت فعلی پرونده هسته ای کشورمان گفت: ادامه همکاری های ایران با آژانس و وسیع تر شدن این همکاری ها می تواند باز هم آمریکا در وضعیت انفعالی قرار دهد، با توجه به این مسئله؛ حتی اگر قطعنامه سوم هم علیه کشورمان صادر شود، نباید همکاری های ایران و آژانس کمرنگ شود، چون برنده ترین سلاح ایران در این معادله، همکاری با آژانس است.

وی تصریح کرد: آمریکا در شرایط فعلی ممکن است به سمت اقدامات خارج از شورای امنیت روی بیاورد.