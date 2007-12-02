کارهای پژوهشی پیرامون حضرت احمدبن موسی (ع) آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام عبدالرضا خوشنویس ظهر امروز در گردهمایی روسا و نمایندگان شهرستانی تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: دراین خصوص به زودی نشستی با حضور نویسندگان حوزه دین پیرامون چگونگی و نحوه انجام این پژوهش برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: شورای فرهنگ عمومی در نظر داشت که روزی را به نام حضرت احمد بن موسی(ع) نامگذاری کند اما چون اطلاع کاملا دقیقی نسبت به زمان تولد این بزرگوار در دست نیست این امر تا انجام تحقیقات و پژوهشهای دقیق و گسترده به تعویق افتاد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح برخی از مسائل روز استان گفت: یکی از مسائلی که به عنوان اولویت باید به آن پرداخته شود جریان و فرقه شناسی بوده که طی مدت اخیربرخی از فرقه ها در سطح شهرستان های فارس فعالیت هایی را داشته اند.

وی گفت: در خصوص فرقه و جریان شناسی در سطح شهرستان شیراز حدود 600ساعت کار آموزشی فرقه شناسی ویژه روحانیون برگزار شده است.

حجت الاسلام خوشنویس این فرقه ها را به دو بخش باستانی و مروج های به ظاهر معنویت تقسیم و اضافه کرد: برخی از این فرقه های باستانی مانند بهائیت به استدلال های ما توجهی نداشته و همچنان فعال هستند البته در این خصوص آداب مقابله با آنها نیز به صورت برگزاری دوره های آموزشی فرقه شناسی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: نوعی دیگری از این جریانها مربوط به مسائلی می شود که به ظاهر مروج عرفان و معنویت در جامعه هستند که در این قسمت می توان به مسئله یوگا و مدیتیشن اشاره کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: این جریان ها قصد دارند که جایگزین برخی از آموزه های دینی شوند که باید در این خصوص پژوهشهای لازم را برای شناخت و مقابله با آنها صورت داد.