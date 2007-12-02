به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره پالم اسپرینگز که از سه تا 14 ژانویه 2008 (13 تا 26 دی) در این شهر آمریکا برگزار می‌شود، فیلم‌های غیرانگلیسی‌زبان اسکار را که از میان نمایندگان کشورهای مختلف انتخاب شده‌اند به نمایش می‌گذارد. داوران اسکار نیز می‌توانند در این رویداد به همراه داوران جشنواره آثار خارجی اسکار را روی پرده ببینند.

در جشنواره پالم اسپرینگز جوایزی به بهترین فیلم از نگاه داوران، بهترین فیلم مستند و فیلم داستانی از سوی تماشاگران و بهترین فیلم از نگاه منتقدان اهدا می‌شود. "ژانی گه‌ل" بر اساس نخستین و مشهورترین رمان کردی ابراهیم احمد ساخته شده و اوضاع فرهنگی سیاسی کردستان عراق را در 50 سال گذشته به تصویر می‌کشد.

داستان فیلم به سال 1947 و تظاهرات مردم در شهر سلیمانیه بازمی‌گردد. در جریان این تظاهرات، یکی از کارکنان اداره دولتی به نام جوامر به صورت اتقاقی به جمع تظاهرکنندگان می‌پیوندد و هنگام کمک به یک زن مجروح توسط مأموران نظامی عراق مجروح و راهی زندان می‌شود. "ژانی گه‌ل" نماینده عراق در اسکار امسال است.