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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۸

فصلنامه "اقتصاد اسلامی" درجه علمی پژوهشی دریافت کرد

فصلنامه "اقتصاد اسلامی" از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری درجه علمی پژوهشی دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصلنامه "اقتصاد اسلامی" در جلسه کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این کمیسیون با اعطای درجه علمی ـ پژوهشی به این نشریه به مدت یکسال موافقت کردند.

بر همین اساس هریک از مجلات چاپ شده به دبیرخانه وزارت علوم و یک نسخه نیز به کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز جهت نمایه شدن در ISC ارسال خواهد شد و شماره‌های قدیمی این مجله نیز در این سیستم قرار خواهد گرفت.

فصلنامه "اقتصاد اسلامی" از بهار سال 80 با مدیرمسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد آغاز به کار کرد. سردبیر این فصلنامه حجت‌الاسلام والمسلمین سعید فراهانی‌فرد است و از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر می‌شود.

 

کد مطلب 597263

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