دو عضو کمیته انتقالی صبح امروز عازم مالزی شدند/ صفایی فراهانی فردا می رود

به گزارش خبرنگارمهر، درپی ابهامات موجود در بندهای اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال و متعاقب آن تعویق انتخابات فدراسیون فوتبال به واسطه کاندیداتوری مهندس علی آبادی که به زعم فیفا مغایر با نخستین نسخه ارسالی اساسنامه فدراسیون به فیفاست، صبح امروز دو تن از اعضای کمیته انتقالی برای تشریح مفاد اساسنامه و از بین بردن ابهامات موجود راهی مقر دائمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی شدند.

علی رغبتی و کیومرث هاشمی به اتفاق محمدآخوندی مدیرروابط عمومی و روابط بین الملل سازمان تربیت بدنی صبح امروز برای دیدار با مقامات ارشد AFC و مسئولان کمیته حقوقی فیفا راهی مالزی شدند تا به همراه محسن صفایی فراهانی ، حسن غفاری و مهدی خبیری سه عضو دیگرکه فردا راهی این کشور می شوند، درجلسه روز سه شنبه طی نشستی حضوری ابهامات موجود در اساسنامه فدراسیون فوتبال را برطرف کنند تا بلافاصله پس از آن زمان جدید انتخابات فدراسیون فوتبال مشخص شود.

انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار بود روز 15 آذرماه برگزار شود برای دومین باربه دلیل وجود ابهاماتی دراساسنامه جدید این فدراسیون به تعویق افتاد و به زمان دیگری موکول شد.