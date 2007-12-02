در نظام اسلامی بن بستی وجود ندارد که کسی مدعی بن بست شکنی شود

دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری مهر به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی ضمن بیان این مطلب افزود : تدوین قانون اساسی با سرعت، دقت و کارآمدی از بزرگترین افتخارات روحانیت شیعه و بزرگان نظام جمهوری اسلامی ایران است .

وی گفت: تاکید بی سابقه امام خمینی بر تهیه قانون اساسی و انجام همه پرسی برای تائید آن از سوی مردم نماد برجسته اعتقاد ایشان به تاثیر رای و خواست مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است ؛ خصوصا آنکه حاکمیت وضعیت انقلابی و از سوی دیگر حکومت بلا منازع ایشان بر قلب های مردم تاخیر در تدوین قانون اساسی را توجیه پذیر هم می ساخت. با این حال امام اصرار داشت تا اداره امور بر اساس قانون باشد .

عضو حقوقدان شورای نگهبان ، نقض قانون اساسی را پیمان شکنی با مردم و گناه بزرگی دانست که با هیچ بهانه ای قابل پذیرش نیست . وی گفت : این قانون و قوانین دیگر وحی منزل نیستند ولی تا تغییر نکرده اند باید به عنوان مبنای همه اقدام ها به دقت رعایت شوند. چرا که توجیه و تفسیر موسمی و بنا به نیاز از اصول قانون اساسی سم مهلکی برای کشور است که شاید منافعی کوتاه مدت داشته باشد، اما در مجموع پایه های اعتماد ملی را لرزان می کند. به همین دلیل است که باید از آن به عنوان رساله عملیه مسئولان حکومت دینی یاد کرد والبته این نکته را هم اضافه کرد که کسی حق ندارد بر این عروه الوثقی حاشیه بزند و به دلخواه خود آن را تفسیر و تاویل کند.

اسماعیلی گفت: خوشبختانه طبق قانون اساسی هیچ مشکلی بدون راه حل قانونی نیست و نظام هیچگاه برای عمل بر طبق آن با بن بست رو برو نمی شود که بخواهیم به خیال خود بن بست شکنی نماییم. بر فرض اگر معضلی هم بوجود آید، رهبری با اختیارات ویژه ای که خود قانون به او داده است قادر به حل معضل خواهد بود و نیازی به مقامات و نهادهای دیگر نیست.

این استاد دانشگاه افزود: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سئوال دانشجویان در سال 1378 فرموده اند که حتی ولی فقیه هم مانند همه آحاد مردم محکوم قوانین کشور است (و البته) در خلاء های قانونی یا در مواردی که مدیران برجسته نظام مصداقی از یک قانون را بر خلاف مصحلت بزرگی تشخیص دهند ولی فقیه با رعایت جوانب و با در نظر گرفتن مصلحت اهم حاکم می تواند یا موظف است به آنان اجازه دهد که بر طبق آن مصحلت اهم عمل کنند. توسل به این استثنا خود یک قانون است که هم در فقه و هم در قانون اساسی به آن پرداخته شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: با این تحلیل منطقی و منطبق با معیارهای عقلانی و حقوقی، تکلیف بقیه روشن است و هیچ بهانه ای برای نادیده گرفتن قانون اساسی پذیرفته نیست.



وی در عین حال فعال سازی ظرفیت های معطل را یک ضرورت انکار ناپذیر خواند و با استناد به بیانات رهبری تاکید کرد: قانون اساسی در حقیقت تبلور ونماد انقلاب است و هر چیزی که تخلف از قانون اساسی محسوب بشود تخلف از روال صحیح حرکت انقلابی جامعه ما است.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با تجلیل از نقش برجسته شهید بهشتی، تدوین سرگذشت قانون اساسی و تحولات آن را ضرورت دیگری خواند که خلاء آن در منابع حقوقی کاملا مشهود است.

اسماعیلی در ادامه به مهر گفت: متاسفانه برخی تاریخ نگاری های مغرضانه درباره قانون اساسی وجود دارد که در صدد مصادره و تحریف این افتخار بزرگ است. به همین دلیل کسانی که از مراحل ابتدایی تهیه پیش نویس تا بازنگری قانون اساسی حضور داشته اند، باید به ثبت دقیق و کامل خاطرات خود بپردازند.

آموزش همگانی وایجاد حساسیت عمومی نسبت به این قانون از دیگر مواردی بود که در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفت.

اسماعیلی پیشنهاد کرد: به این منظور نهادی تاسیس شود تا پیگیر اجرای همه اصول و گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن باشد.