شانس بالای پیروزی حزب"روسیه واحد" متعلق به پوتین / یک میلیارد نفر پیگیر نتایج انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز 2 دسامبر (11 آذر) ساعت 8 صبح به وقت مسکو انتخابات دوره پنجم مجلس دومای روسیه آغاز گردید و گفته شده است که تا 8 شب ادامه خواهد داشت.

برای انتخابات 96 هزار حوزه انتخاباتی دایر شده است که از این میان 360 حوزه در 141 کشور خارجی هستند.

1500 خبرنگار از سراسر جهان این انتخابات را پوشش می دهند.

حدود 3 میلیون نفر به سازماندهی و برگزاری انتخابات می پردازند. حدود 5/1 الی 2 میلیون نفر از آنان ناظرینی از 11 حزب سیاسی هستند که در انتخابات شرکت دارند. آنان در هر یک از حوزه ها حضور خواهند داشت. علاوه بر این حدود 1 میلیون نفر از سطوح مختلف در کمیسیون انتخاباتی هستند.

300 هزار پلیس و 150 هزار نظامی از وزارت کشور به حفظ امنیت خواهند پرداخت که برای حفظ امنیت در حوزه های انتخاباتی بیش از 70 هزار مامور انتظامی در سراسر کشور حضور خواهند داشت.

همچنین مبلغ 3/4 میلیارد روبل (حدود 172 میلیون دلار) از بودجه فدرال برای این انتخابات اختصاص داده شده است.

کمیته برگزاری انتخابات اعلام کرده است که تاکنون شکایتی دریافت نکرده، اما مرکزی موسوم به "مرکز انتخابات مستقل" که از سوی اوپوزیسیون اداره می شود از بروز برخی تخلفات خبر داده که از جمله این شکایات مراجعه گروهی مردم و تبلیغات به نفع برخی کاندیداهاست که در روز انتخابات ممنوع می باشد.

همچنین میزان مشارکت نسبت به دوره قبل بیشتر شده و در مسکو تا ظهر امروز میزان آن 12 درصد بوده است که این میزان سه برابر دوره قبل در این شهر است.

ناظران از احتمال بالای پیروزی حزب "روسیه واحد" متعلق به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این انتخابات خبر می دهند وهمچنین تحلیلگران پیروزی احزاب لیبرال و طرفدار غرب را در این انتخابات بسیار پائین می دانند.

حزب کشاورزی روسیه، حزب نیروی شهروندی، حزب دموکرات روسیه، حزب کمونیست فدراسیون روسیه،حزب اتحاد نیروهای راستی، حزب عدالت اجتماعی، حزب لیبرال دموکرات روسیه، حزب "روسیه عادل؛ وطن، بازنشستگان و زندگی"، حزب وطن پرستان روسیه ، حزب روسیه واحد و حزب یابلوکو احزابی هستند که در این انتخابات شرکت کرده اند.

در کل بر اساس فهرست فدرال 4600 کاندیدا برای انتخابات ثبت نام کرده اند و به طور متوسط برای هر کرسی در دوما 10 نفر رقابت می کنند و تمامی 450 نماینده مجلس دوما طبق سیستم نسبی انتخاب می شوند، یعنی طبق فهرست فدرال کاندیداها که از سوی احزاب سیاسی معرفی شده اند.

بر اساس قوانین جدید انتخاباتی در روسیه، حد نصاب احزاب برای راه یافتن به دوما از 5 درصد به 7 درصد افزایش یافته و ایجاد ائتلاف های انتخاباتی ممنوع شده است و گزینه "رای مخالف به همه" از برگه های انتخاباتی حذف شده و میزان حضور حداقل مردم در انتخابات نیز لغو شده است.

در حال حاضر از حدود 142 میلیون نفر جمعیت روسیه، 108 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات واجد شرایط هستند. در فهرست افراد واجد شرایط، افرادی که در خارج از کشور می باشند نیز ثبت شده اند. در خارج از کشور حدود 1 میلیون 683 هزار نفر می توانند در انتخابات شرکت کنند.

در انتخابات همچنین دعوتنامه برای 336 ناظر بین المللی ارسال شده است، برای هر یک از ارگان های مجمع پارلمانی شورای اروپا، مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و مجمع پارلمان کشورهای مشترک المنافع 55 دعوتنامه ارسال شده است.

نتایج رسمی انتخابات سه هفته پس از برگزاری انتخابات توسط کمیسیون مرکزی انتخابات فدراسیون روسیه اعلام می شوند و اولین جلسه آن با ترکیب جدید، 30 روز پس از انتخابات برگزار خواهد شد.