حوزه های علمیه نقطه قوت نظام مقدس جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی پیش ازظهر پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه استان که در مجتمع اهل بیت (علیهم السلام) ساری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای سرافراز ایران اسلامی به ویژه ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید دیار علویان از جمله شهدای روحانی این خطه از شمال کشور، با اشاره به نقش مؤثر و کارکرد حوزه‌های علمیه اظهار کرد: به فرموده امامین انقلاب محکم‌ترین پایگاه اسلام حوزه‌های علمیه هستند و با وجود این حوزه‌ها اسلام زنده نگه داشته شده و اگر روحانیت نبود از اسلام اصیل خبری نبود.

وی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه محل تولید فکر و اندیشه و مسئول حفظ دین مردم هستند، افزود: انقلاب اسلامی که یک نعمت الهی است از وجود حوزه علمیه و برخواسته از اندیشه امام خمینی (ره) و پشتیبانی ملت است.

عزیززاده گرجی با بیان اینکه انقلاب اسلامی متأثر از عاشوراست، گفت: حوزه‌های علمیه مورد هجمه دشمنان قرار دارند، چرا که دشمن دریافت کرده که روحانیت و حوزه نقطه قوت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

وی با بیان اینکه همگان باید برای تقویت نقاط قوت نظام تلاش کنند، از اعلام آمادگی استانداری مازندران و بویژه حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان برای تقویت حوزه‌های علمیه استان خبر داد.

عزیززاده گرجی با اشاره به دغدغه مندی حوزه‌های علمیه برای حفظ و دوام انقلاب اسلامی، گفت: برای حرکت در مسیر توسعه تفکر انقلابی و دینی باید وصل به حوزه‌های علمیه باشیم.

وی بااشاره به جذب و نگهداری طلبه در حوزه‌های علمیه افزود: تلاش داریم برای پویایی حوزه‌های علمیه در کنار این پایگاه علمی و دینی باشیم.