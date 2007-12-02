کنفرانس خبری باشگاه سپاهان برگزار شد / 16 میلیون دلار جایزه برای 7 تیم برتر باشگاهی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست خبری با حضور راوی کومار نماینده فدراسیون جهانی فوتبال و مسئولان باشگاه سپاهان درهتل المپیک تهران برگزارشد.

درکنفرانس خبری باشگاه سپاهان ضمن پخش کلیپ مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان، از سوی نماینده فدراسیون جهانی فوتبال گواهینامه فیفا به باشگاه سپاهان اهدا شد. همچنین مسئولان باشگاه سپاهان به نشانه یادبود لوحی را به نماینده فیفا هدیه کردند.

پس از آن نوبت به محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان رسید که در کنار لوکابوناچیچ و محرم نویدکیا پاسخگوی سئوالات خبرنگاران باشند. نکته جالب توجه در این بین پاسخگویی سپاهانی ها به سوالاتی بود که پیرامون جام باشگاه های جهان مطرح می شد و آنها از پرداختن به مواردی غیر از این خودداری می کردند.

در ادامه راوی کومار نماینده فدراسیون جهانی فوتبال توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان پرداخت و با تبریک صعود مقتدرانه تیم سپاهان به این مسابقات در پاسخ به این سئوال که "آیا امکان دارد تعداد تیم های حاضر در این رقابت ها افزایش یابد؟"، گفت: ما در جهان تنها پنج قاره داریم که از این تعداد قاره می توانیم 7 تیم را در مسابقات جام باشگاه های جهان داشته باشیم به همین خاطر از آنجائیکه امکان افزایش تعداد قاره ها نیست بیش از 7 تیم نمی توانند در مسابقات جام باشگاه های جهان حضور داشته باشند".

وی همچنین از پرداخت جایزه 5 میلیون دلاری به قهرمان مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان خبر داد و افزود: "در کل 16 میلیون دلار جایزه برای تیم های حاضر در این رقابت ها در نظر گرفته شده است. علاوه بر جایزه 5 میلیون دلاری برای تیم اول به تیم های دوم و سوم به ترتیب 4 و 5/2 میلیون دلار پرداخت خواهد شد. به تیم چهارم جایزه 2 میلیون دلاری تعلق می گیرد و تیم های پنجم و ششم جوایز یک میلیون دلاری را از آن خود خواهند کرد. تیم هفتم نیز که بازنده دیدار سپاهان - وی تاکر نیوزلند است نیز جایزه 500 هزار دلاری دریافت می کند.