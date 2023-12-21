رهاسازی ۱.۲میلیون مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز رهاسازی آب سد سلیوه به دریاچه ارومیه افزود: در اجرای سیاست‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه با تلاشی که در وزارت نیرو انجام شد، برنامه برای رهاسازی آب پشت سدها و رودخانه‌های بدون سد تنظیم و ابلاغ شد که امروز شاهد رهاسازی یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب آب به سمت دریاچه ارومیه هستیم.

محمدصادق معتمدیان افزود: امروز نخستین رهاسازی از سد سیلوه پیرانشهر به تونل کانی سیب انجام می‌شود که این امر با توجه به شرایط ویژه دریاچه ارومیه برای نخستین بار است که در این فصل صورت می‌گیرد.

معتمدیان اضافه کرد: با وجود پیش‌بینی‌های هواشناسی در خصوص بارش فرانرمال در فصل پاییز، متأسفانه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بارندگی ۴۵ درصد کاهش داشت که این کاهش در آذربایجان غربی، ۲۹ درصد در حوضه آبریز این دریاچه برآورد شده است.

وی با تاکید بر اجرای سیاست‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه، افزود: با توجه به شرایط خاص دریاچه ارومیه و اهتمام وزارت نیرو، برنامه‌های رهاسازی آب از پشت سدها و رودخانه‌های فاقد سد به سمت این دریاچه از امروز آغاز می‌شود.