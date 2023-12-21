۳۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۲

معاون پیش‌بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

هشدار زرد هواشناسی اصفهان صادر شد/بارش برف و مه آلودگی

اصفهان - معاون پیش‌بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هواشناسی استان اصفهان هشدار زرد را از اواخر وقت جمعه تا اواخر روز شنبه صادر کرد.

نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به توصیف فعالیت سامانه بارشی در استان اصفهان از فردا تا روز شنبه اظهار کرد: هواشناسی استان اصفهان برای این پدیده هشدار سطح زرد صادر شد.

وی افزود: نوع مخاطره بارش باران و در مناطق سردسیر برف، وزش باد نسبتاً شدید و تند باد موقت، مه آلودگی و کاهش دید است.

معاون پیش‌بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه منطقه اثر پدیده‌های جوی نیمه غربی و شمالی استان اصفهان است، اضافه کرد: شهرستان‌ها بویین میاندشت، داران، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، گلپایگان، دهاقان، سمیرم، نطنز، میمه، اردستان، مهاباد، چوپانان، انارک، کاشان، آران و بیدگل، دهق و علویجه، نائین و بادرود در این وضعیت تحت تأثیر قرار دارند.

وی با بیان اینکه اثر این مخاطره لغزندگی سطح جاده‌ها و معابر شهری، احتمال ایجاد روان آب و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها شکل‌گیری کولاک برف، خسارت به سازه‌های موقت و صنایع کشاورزی کاهش دید و اختلال در تردد شهری و روستایی است، اضافه کرد: از این رو پرهیز از سفرهای غیر ضروری احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر محدودیت در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پل‌ها لایروبی کانال‌ها و آبروها و آمادگی راهداری جهت برف روبی در گردنه‌ها و نقاط سردسیر توصیه شده است.

