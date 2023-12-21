هشدار زرد هواشناسی اصفهان صادر شد/بارش برف و مه آلودگی

نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به توصیف فعالیت سامانه بارشی در استان اصفهان از فردا تا روز شنبه اظهار کرد: هواشناسی استان اصفهان برای این پدیده هشدار سطح زرد صادر شد.

وی افزود: نوع مخاطره بارش باران و در مناطق سردسیر برف، وزش باد نسبتاً شدید و تند باد موقت، مه آلودگی و کاهش دید است.

معاون پیش‌بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه منطقه اثر پدیده‌های جوی نیمه غربی و شمالی استان اصفهان است، اضافه کرد: شهرستان‌ها بویین میاندشت، داران، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، گلپایگان، دهاقان، سمیرم، نطنز، میمه، اردستان، مهاباد، چوپانان، انارک، کاشان، آران و بیدگل، دهق و علویجه، نائین و بادرود در این وضعیت تحت تأثیر قرار دارند.

وی با بیان اینکه اثر این مخاطره لغزندگی سطح جاده‌ها و معابر شهری، احتمال ایجاد روان آب و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها شکل‌گیری کولاک برف، خسارت به سازه‌های موقت و صنایع کشاورزی کاهش دید و اختلال در تردد شهری و روستایی است، اضافه کرد: از این رو پرهیز از سفرهای غیر ضروری احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر محدودیت در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پل‌ها لایروبی کانال‌ها و آبروها و آمادگی راهداری جهت برف روبی در گردنه‌ها و نقاط سردسیر توصیه شده است.