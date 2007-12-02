وقوع حمله انتحاری درقندهار / کشته شدن 40 عضو گروه طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس افغانستان اعلام کرد: یک فرد انتحاری عضو طالبان خودروی بمب گذاری شده خود را در نزدیک کاروان نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان منفجر کرد.

سخنگوی گروه طالبان مسئولیت این حمله را که در ولایت قندهار روی داد، برعهده گرفت و ژنرال سید آغا ساقب رئیس پلیس قندهار به خبرگزاری فرانسه گفت: در این حمله آسیبی به نظامیان یا غیرنظامیان وارد نشده است.

وی همچنین افزود که حدود40 نفر از اعضای گروه طالبان درجریان درگیریهای جدا گانه روزهای اخیر میان شورشیان و نیروهای امنیتی در جنوب اففانستان کشته شده اند.

ژنرال ساغب دراین زمینه گفت: درگیری دو روزه ای میان شورشیان و نیروهای بین المللی و افغان در منطقه شاه والی کوت در ولایت قندهار روی داد که در آن 35 عضو طالبان کشته و 10 نفر اسیر شدند و دو نظامی افغان نیز جراحت های سطحی برداشتند.

وی افزود: درگیری هایی نیز شنبه شب در منطقه زهاری در ولایت قندهار روی داد و پلیس افغانستان گفت که در این درگیری ها پنج عضو گروه طالبان کشته و چهار نفر دیگر اسیر شدند.