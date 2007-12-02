بوتو تحریم انتخابات را به نفع مشرف دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بی نظیر بوتو در یک نشست خبری در پیشاور در شمال پاکستان گفت: اگر ما تمامی انتخابات را تحریم کنیم، این مسئله به سود مشرف خواهد بود زیرا می تواند اکثریت را در مجلس از آن خود کند.

وی با تاکید بر اینکه حزب وی در این انتخابات شرکت می کند، خاطرنشان کرد که همچنان حق تحریم انتخابات را حفظ می کند.

این درحالی است که بی نظیر بوتو و نواز شریف قرار است فردا دوشنبه برای صحبت درباره چشم انداز انتخابات با یکدیگر تبادل نظر کنند.

انتخابات پارلمانی پاکستان قرار است روز هشت ژانویه برگزار شود، اما همچنان حالت فوق العاده در این کشور باقیست.