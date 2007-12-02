بهداشت معنوی عامل مهمی در تامین بهداشت عمومی افراد است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصری دراین دیدار با تاکید بر نقش مهم بهداشت معنوی در حفظ بهداشت عمومی افراد، گفت: جامعه جهانی می تواند با شناسایی ارزش های معنوی هر منطقه در تقویت بهداشت آن منطقه بکوشد.

وی ابراز امیدواری کرد، روزی جامعه جهانی به این اعتقاد برسد که عواملی که در توسعه انسانی نقش دارند در بهداشت افراد هم دخیل هستند و افزود : در به وجود آمدن مسائل بهداشتی عمدتا نه تنها مسائل بهداشتی بلکه عوامل دیگری نیز دخیلن هستند و این امر امروز مورد تایید جهانی هم هست.

دکتر مصر ی در این دیدار برنامه دراز مدت وزارت رفاه و اجتماعی را پوشش 100 در صدی افراد جامعه از بیمه های اجتماعی دانست و گفت : امیدواریم با اجرایی شدن این برنامه ها در ایران، هیچ فردی را نداشته باشیم که تحت پوشش بیمه های اجتماعی نباشد .

وزیر رفاه و تامین اجتماعی ضمن اشاره به مطالعاتی که در مورد بیمه های درمانی و اجتماعی سال گذشته در ایران صورت گرفته است، اظهار داشت: در این مطالعات چندین گروه شناسایی شدند که یکی از آنها گروه رانندگان بودند که با کمک 30 در صدی دولت بیمه شدند.

وی افزود : کارگران روزمزد امسال برای اولین بار در ایران بیمه می شوند که با استفاده از عوارض دولتی هر کارگر 12 هزار تومان حق بیمه پرداحت می کند و پیش بینی می شود با استفاده از این عوارض 5/1 میلیون نفر از کارگران روزمزد بیمه شوند.

مسئله پرداخت مستقیم سهم بیمه یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این دیدار بود ، ودکتر حسین عبدالرزاق جزایری مدیر منطقه ای WHO (سازمان بهداشت جهانی) مدیترانه شرقی در این مورد گفت : پرداخت مستقیم سهم بیمه توسط مردم باعث می شود هم پرداخت کننده و هم بیمه گر گمان نمی کند که صدقه می دهد .

وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز در این مورد ابراز داشت : با مشارکت افراد در پرداخت بیمه کرامت انسانی افراد نیز حفظ می شود و حفظ کرامت انسانی برای ما مهمترین فاکتور است .

وی در مورد مشارکت مردم در پرداخت حق بیمه توضیح داد : این مشارکت در ایران وجود دارد و افراد و گروه های مختلف مثل رانندگان سهمی از بیمه خود را می پردازند ولی چون درآمد مکفی ندارند تا زمانی که به درآمدی برسند که توانایی پرداخت را خودشان به تنهایی داشته باشند دولت هم سهمی از حق بیمه را می پردازد.

وی در این مورد اضافه کرد : حمایت های اجتماعی دولت از جامعه روستاییان به دلیل جلوگیری از مهاجرت های آنها به شهر ها بیشتر است و دولت سهم بیشتری را در بیمه کردن آنها پرداخت می کند ودر واقع دو سوم حق بیمه آنها را می پردازد .

دکتر مصری خاطر نشان کرد : بیمه روستاییان در روستا ها و شهر های با جمعیت زیر 20 میلیون نفر در دو سطح انجام می شود

سطح اول در خانه های بهداشت یا توسط پزشکان خانواده صورت می گیرد و سطح دوم از طریق مراکز دولتی و خصوصی که با آنها قرارداد داریم ، و روستاییان با پرداخت 10 در صد فرانشیز امور درمانی خود را انجام می دهند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی ضمن تشریح اقدامات وزارت رفاه و تامین اجتماعی در زمینه درمان گفت : کمک به افراد دوجنسیتی برای درمان ( آنهاییکه از دادگاه حکم قضایی دارند) ، کاشت حلزون شنوایی برای افرادی که مشکل شنوایی دارند ،و ارائه بیمه خدمات دندان پرشکی به کودکان از جمله این افدامات است.

وی همچنین مجهز کردن زایشگاه ها به دستگاه های بینایی و شنوایی سنجی را از اقدامات وزارت رفاه در زمینه پیشگیری دانست.

دکتر حسین عبدالرزاق جزایری در این دیدار ضمن تشکر از وزیر رفاه و تامین اجتماعی و با اشاره به تعریف سلامت در سازمان بهداشت جهانی گفت: سلامت نه تنها نبود بیماری بلکه وجود آسایش روانی و جسمی هم هست.

مدیر منطقه ای WHO در منطقه مدیترانه شرقی با اشاره به مطالعاتی که در منطقه در مورد هزینه های درمانی انجام شده است ، خاطر نشان کرد: مردم به طور معمول توان پرداخت هزینه های درمان سرپایی را دارند ولی هزینه های بستری در بیمارستان و عمل های جراحی و... گاه مردمی که نزدیک خط فقر زندگی می کنند را به زیر خط فقر می برد به طوری که دیگر قادر به بازگشت به وضعیت مالی اولیه خود نیستند.

وی افزود : حدود 2 در صد از مردم ایران در چنین وضعیتی هستند که اگر با چنین هزینه هایی روبرو شوند نمی توانند به وضعیت مالی اولیه خود برگردند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پایان این دیدار ضمن اظهار آمادگی کامل برای پذیرش تجربیات WHO ، گفت : امیدواریم مردم در آینده ای نزدیک دغدغه درمان و معیشت نداشته باشند.

