مصرف بنزین غرب استان تهران 23 درصد کاهش یافت

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان مصرف بنزین در غرب استان تهران در آبان سال گذشته 78 میلیون و 720 هزار لیتر بوده است.

وی افزود: میزان مصرف بنزین سوپر، نفت سفید و نفتگاز در غرب استان تهران طی یک ماه گذشته به ترتیب دو میلیون و 189 هزار لیتر، 20 میلیون و 775 هزار لیتر و 57 میلیون و 865 هزار لیتر بوده است که مصرف این سوختها نسبت به سال گذشته به ترتیب از 16 تا 32 درصد کاهش یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: میزان مصرف نفت کوره طی یک ماه گذشته نسبت به ندت مشابه سال قبل بیش از 31 میلیون لیتر رشد داشته است.

شکوری همچنین با اشاره به اجرای طرح جمع آوری اطلاعات خودروهای دوگانه سوز در جایگاه های CNG یادآور شد: با توجه به عدم دسترسی به مالکین این خودروها این طرح تا تاریخ 16 آذر ماه جاری تمدید شد.

وی از مالکین خودروهای دوگانه سوز خواست: با ارائه سند یا کارت مالکیت خود به متصدی جمع آوری اطلاعات مستقر در جایگاه های عرضه گاز طبیعی CNG اقدام به دریافت فرم برای ثبت اطلاعات و برچسب مربوطه کنند.

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرج تصریح کرد: این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست و پس از اتمام این مهلت به خودروهای فاقد برچسب گاز تحویل داده نمی شود.