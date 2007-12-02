290 پروژه کاربردی پژوهشی در مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات مازندران در محل استانداری افزود: این پژوژهش ها توسط 14 دستگاه اجرایی و مرکز تحقیقاتی برنامه ریزی و اجرا شده است.

وی خاطر نشان کرد: براساس نتایج این پژوهش ها مشخص شد که 35 درصد پژوهش ها موفق و مابقی کمتر موفق بودند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن هفته پژوهش تصریح کرد: تاکنون 36 دستگاه اجرایی با 282 عنوان پژوهشی طرح های پژوهشی خود را به استان ارائه دادند.

جمشیدی با بیان اینکه هفته پژوهش استان از هفته آینده آغاز می شود از دستگاهها و مراکز تحقیقاتی خواست تا آخرین یافته های تحقیقاتی خود را در نمایشگاه هفته پژوهش ارائه دهند.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران نیز در این جلسه ضمن درخواست برای ایجاد دبیرخانه دائمی هفته پژوهش در این دانشگاه اظهار داشت: با تشکیل دبیرخانه دائمی می توان بانک اطلاعاتی دستگاهها را در مناسبت های مرتبط بررسی و یافته پژوهشی برتر را مورد تجلیل قرار داد.

احمد جعفری صمیمی افزود: دانشگاه مازندران توان پذیرش و ارائه 10 میلیارد دلار یافته و طرح پژوهشی را برای اجرا دارد.

مشاور علمی استاندار مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: پژوهش های استان باید معطوف به آینده نگری باشد.

صادقعلی موحد منش گفت: همکاری دستگاههای اجرایی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی بسیار کم رنگ بوده و یادآور شد: باید طرح ها و یافته های پژوهشی استان متناسب با اهداف سند چشم اندار ترسیم شود.