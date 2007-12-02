میشین و کتویف بهترین های سال 2007 کشتی جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام زسکا شب گذشته در روسیه و با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشور میزبان به اتمام رسید که در پایان پیکارها فدراسیون جهانی کشتی بهترین های سال 2007 کشتی جهان را انتخاب نمود.

براساس این گزارش، الکسی میشین قهرمان وزن 84 کیلوگرم کشتی فرنگی جهان و گئورگی کتویف قهرمان وزن 84 کیلوگرم کشتی آزاد جهان هر دو از روسیه به عنوان بهترین های جهان انتخاب شدند. همچنین روسیه بعنوان بهترین تیم آزاد و آمریکا بعنوان بهترین تیم فرنگی معرفی شدند.

جامبولات تدیف سرمربی روسیه هم بهترین مربی جهان معرفی شد.