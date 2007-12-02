سد کلان ملایر 43 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله زهرایی در جریان بازدید خبرنگاران از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری در همدان با بیان اینکه سد کلان ملایر از بزرگترین سدهای خاکی استان همدان محسوب می شود افزود: مساحت حوزه آبریز سد کلان ملایر 384 کیلومتر مربع و حجم مخزن این سد 45 میلیون متر مکعب پیش بینی شده است.

زهرایی تصریح کرد: سد کلان ملایر به منظور تامین آب شرب مردم ملایر به میزان 17 میلیون متر مکعب در سال و هشت میلیون متر مکعب برای تامین آب اراضی کشاورزی ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه برای تکمیل پروژه سد کلان ملایر 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز است اظهار داشت: با تامین این اعتبار سد کلان ملایر دهه فجر سال آینده آبگیری خواهد شد.

مجری پروژه سد کلان ملایر یادآور شد: تاج این سد 828 متر ارتفاع دارد و ارتفاع سد از بستر آن نیز 46 متر است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر احداث پنج سد در استان همدان در دست اجرا است.