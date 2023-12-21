به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با خادمیاران کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه اظهار کرد: مجموعه خادمیاری رضوی در کشور حلقه وصل کف و بدنه جامعه با امام رضا (ع) است و ظرفیت خیلی خوبی برای خدمات رسانی در عرصه‌های مختلف به شمار می‌رود.

وی افزود: کانون‌های خدمت رضوی در کشور منشأ خدمات مهمی بوده که امید است شاهد توسعه روز افزون این خدمات در حوزه‌های مختلف در استان باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه کرمانشاه به عنوان قدمگاه زوار عتبات عالیات از گذشته در حوزه خدمت رسانی به زوار عتبات عالیات شهره بوده، گفت: قطعاً خادمیاران رضوی استان اگر حمایت شوند، جلوه‌های ویژه ای از خدمات رسانی به مردم را به منصه ظهور خواهند گذاشت.

حجت الاسلام غفوری ابراز امیدواری کرد: خادمیاران رضوی بتوانند گام‌های مهمی در خدمات رسانی به مردم در استان بردارند.