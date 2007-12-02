پتانسیلهای کهگیلویه و بویراحمد ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عبدالخالق خرسندیان بعد ازظهر امروز در نشست پژوهشی دستگاههای فرهنگی استان، اهمیت و نقش تحقیق و پژوهش در آمایش و برنامه ریزیهای کلان را مهم دانست و اظهار داشت: تشکیل و ساماندهی شورای پژوهش در راستای شناخت منابع و مزیتهای استان برای توسعه همه جانبه بخشهای مختلف است.

وی افزود: با تحقیق و پژوهش باید زمینه شناسایی و فعال کردن ظرفیتهای استان را فراهم کرد و این مستلزم داشتن انگیزه و اعتبار کافی در این خصوص است.

خرسندیان عنوان کرد: 17میلیارد ریال سهم بودجه پژوهشی و تحقیقاتی امسال این استان است که شش میلیارد ریال این اعتبار به صورت متمرکز از بودجه استانداری و 11 میلیارد ریال آن هم از محل یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی تخصیص می یابد.

وی یاد آور شد: با این اعتبار مطالبات مجریان طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی سنوات گذشته و طرحای تحقیقاتی که در دست اجرا است پرداخت می شود و مابقی هم برای اجرای طرحهای جدید هزینه می شود.

خرسندیان خاطرنشان کرد: در مجموع در استان تعداد هشت طرح نهایی شده، 23 طرح حسن انجام کار دریافت کرده اند و باید اجرا شوند و چهار طرح نیز در حال اجراست.