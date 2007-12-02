حکیم بار دیگر خواستار تداوم مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکیم که با سی ان ان گفتگو می کرد در ادامه به نقش مثبت ایران در تحولات عراق اشاره کرد و گفت: دولت عراق مدام درتلاش بوده است تا ثبات ایجاد کند و مدام از ایران و آمریکا می خواهد تا برای تامین امنیت در عراق اقدام به گفتگو کنند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در عین حال در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از عراق با اشاره به اینکه در نهایت این وظیفه عراقیهاست تا امنیت را در کشورشان حفظ کنند، اضافه کرد که این خواست همه است که این نیروها خارج شوند، اما این تنها به عهده دولت عراق است تا تعیین کند آیا آنها باید از کشور خارج شوند یا خیر.

حکیم همچنین در خصوص تلاش دولت عراق برای تامین امنیت و رونق اقتصادی افزود: این اقدامات نشانه ای مثبت است و حکایت از آن دارد که می توان به مردم و قبایل این کشور اعتماد کرد.

وی با رد این تئوری که افزایش نیروهای آمریکایی به عنوان تنها عامل ثبات بخش به عراق بوده، تصریح کرد: این افزایش خوب بود، اما تعقیب یک راهبرد سیاسی مشخص و روشن از سوی دولت عراق عاملی مهم در این روند به شمار می رود.

رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق در ادامه با اشاره به اقدامات دولت کشورش برای بازگشت آوارگان و برنامه های بغداد برای پس از بازگشت آنها این اقدامات را نتیجه پیشرفت های قابل ملاحظه امنیتی و بازسازی در گذشته و در آینده دانست.



وی با اشاره به تلاش نافرجام القاعده برای ایجاد جنگ داخلی به دستگیری بسیاری از رهبران این گروه تروریستی اشاره کرد و تلاش دولت برای ایجاد امنیت را ستود.

عبدالعزیز حکیم در ادامه خواستار خروج عراق از تحت بند 7 منشور سازمان ملل شد که در سال 1991 صادر شد.

همچنین این مقام عراقی در پایان اظهارات خود از تلاش های دولت عراق برای تامین امنیت در تمامی مناطق این کشور و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کشور قدردانی کرد.