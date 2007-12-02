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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۱۲

چهل هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد فارس فاقد مسکن هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان فارس گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته چهل هزار خانوار تحت پوشش این کمیته فاقد مسکن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد امید بعد از ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات مسکن افراد تحت پوشش این کمیته افزود: در این جمعیت چهار هزارزن سرپرست خانوار و 14هزار خانوار ایتام وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی درست و استفاده از راهکارهای مناسب نسبت به تامین مسکن این دسته از اقشار جامعه اقدامات لازم صورت گیرد.

در ادامه مراسم معاون سیاسی - امنیتی استانداری فارس نیز از تامین مسکن محرومان به عنوان مهمترین دغدغه ومسئله این گروه یاد و اضافه کرد: همه دستگاه ها باید با همکاری مناسب و ایجاد تعامل نسبت به رفع مشکل این جمعیت محروم و بی بضاعت استان اقدام کنند.

رضی حدائق ادامه داد: باید در خصوص رفع این مشکل جداول زمان بندی مناسبی تهیه و برای انجام کارها نیز بر اساس این جداول برنامه ریزی کرد.

کد مطلب 597311

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