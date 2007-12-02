فعالیت تصفیه خانه پالایشگاه گاز سرخس جلوی آلودگی هوا را می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر فاطمه واعظ جوادی عصر امروز در بازدید از پالایشگاه گاز سرخس افزود: با توجه به فعال شدن تصفیه خانه فاضلاب این پالایشگاه جای هیچ نگرانی وجود ندارد اما در خصوص بحث گوگرد تذکراتی به مسئولان داده شده و موضوع در حال پیگیری است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: در این خصوص اطمینان داده شده است که در تابستان سال آینده واحد دانه‌بندی گوگرد راه اندازی شود.

وی در این بازدید از اجرای ‪۲۳‬ طرح زیست محیطی در پنج سال اخیر با هزینه‌ای بالغ بر ‪ ۵۱۰‬میلیارد ریال خبر داد.

واعظ جوادی گفت: از جمله این طرح ها، اجرای دو واحد تقطیر مایعات گازی است که با بهره برداری از آن روزانه ‪ ۲۸۰‬تن حلال، نفتا، نفت سفید و گازوئیل تولید می‌شود.

وی اظهار داشت: حذف چاله‌های آتش، تصفیه فاضلاب‌های پالایشگاهی و افزودن ‪۲۲‬ هکتار به فضای سبز ‪ ۲۹‬هکتاری پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد نیز از دیگر اقدامات قابل ذکر است.