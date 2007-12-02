استیل آذین از شکست گریخت / تراکتور سازی، هما و شموشک شکست خوردند

به گزارش خبرنگارمهر، هفته پنجم رقابتهای دسته اول باشگاه های کشور- جام آزادگان - با پیروزی تیم های فوتبال داماش ایرانیان، نیروی زمینی، پیام ارتباطات، مس رفسنجان، اتکا، مقاومت فارس، شهرداری تبریز، فولاد و توقف تیم های سرخپوشان و استیل آذین برابر میزبانان خود پیگیری شد.
برپایه این گزارش، نتایج دیدارهای برگزار شده عصر امروز به شرح زیر است:
* گل گهر سیرجان یک - استیل آذین یک
- گلها : حمید قاسمی 61 برای گل گهر- علی انصاریان 80 برای استیل آذین
* داماش ایرانیان 2 - تراکتورسازی تبریز صفر
* نیروی زمینی یک - شموشک نوشهر صفر
* پیام ارتباطات مشهد 3 - شاهین اهواز صفر
* مس رفسنجان 3 - ماشین سازی تبریز یک
* سپاهان نوین اصفهان صفر - اتکا تهران یک
* مقاومت فارس یک - کاوه زنجان صفر
* شهرداری تبریز یک - شاهین پارس جنوبی یک
* سرخپوشان تهران یک - شهرداری بندرعباس یک
* هما تهران صفر - فولاد خوزستان یک
در ادامه این مسابقات فردا 2 دیدار زیر برگزار می شود:
* نساجی مازندران - تربیت یزد
* کوثر تهران - صنایع اراک
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