استیل آذین از شکست گریخت / تراکتور سازی، هما و شموشک شکست خوردند

به گزارش خبرنگارمهر، هفته پنجم رقابتهای دسته اول باشگاه های کشور- جام آزادگان - با پیروزی تیم های فوتبال داماش ایرانیان، نیروی زمینی، پیام ارتباطات، مس رفسنجان، اتکا، مقاومت فارس، شهرداری تبریز، فولاد و توقف تیم های سرخپوشان و استیل آذین برابر میزبانان خود پیگیری شد.

برپایه این گزارش، نتایج دیدارهای برگزار شده عصر امروز به شرح زیر است:

* گل گهر سیرجان یک - استیل آذین یک

- گلها : حمید قاسمی 61 برای گل گهر- علی انصاریان 80 برای استیل آذین

* داماش ایرانیان 2 - تراکتورسازی تبریز صفر

* نیروی زمینی یک - شموشک نوشهر صفر

* پیام ارتباطات مشهد 3 - شاهین اهواز صفر

* مس رفسنجان 3 - ماشین سازی تبریز یک

* سپاهان نوین اصفهان صفر - اتکا تهران یک

* مقاومت فارس یک - کاوه زنجان صفر

* شهرداری تبریز یک - شاهین پارس جنوبی یک

* سرخپوشان تهران یک - شهرداری بندرعباس یک

* هما تهران صفر - فولاد خوزستان یک

در ادامه این مسابقات فردا 2 دیدار زیر برگزار می شود:

* نساجی مازندران - تربیت یزد

* کوثر تهران - صنایع اراک