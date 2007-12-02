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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۳۰

/هقته پنجم دسته اول/

استیل آذین از شکست گریخت / تراکتور سازی، هما و شموشک شکست خوردند

استیل آذین از شکست گریخت / تراکتور سازی، هما و شموشک شکست خوردند

تیم فوتبال استیل آذین با گلزنی علی انصاریان از شکست برابر میزبان خود گل گهر سیرجان گریخت.

به گزارش خبرنگارمهر، هفته پنجم رقابتهای دسته اول باشگاه های کشور- جام آزادگان - با پیروزی تیم های فوتبال داماش ایرانیان، نیروی زمینی، پیام ارتباطات، مس رفسنجان، اتکا، مقاومت فارس، شهرداری تبریز، فولاد و توقف تیم های سرخپوشان و استیل آذین برابر میزبانان خود پیگیری شد.

برپایه این گزارش، نتایج دیدارهای برگزار شده عصر امروز به شرح زیر است:
* گل گهر سیرجان یک - استیل آذین یک
- گلها : حمید قاسمی 61 برای گل گهر- علی انصاریان 80 برای استیل آذین
* داماش ایرانیان 2 - تراکتورسازی تبریز صفر
* نیروی زمینی یک - شموشک نوشهر صفر
* پیام ارتباطات مشهد 3 - شاهین اهواز صفر
* مس رفسنجان 3 - ماشین سازی تبریز یک
* سپاهان نوین اصفهان صفر - اتکا تهران یک
* مقاومت فارس یک - کاوه زنجان صفر
* شهرداری تبریز یک - شاهین پارس جنوبی یک 
* سرخپوشان تهران یک - شهرداری بندرعباس یک
* هما تهران صفر - فولاد خوزستان یک

در ادامه این مسابقات فردا 2 دیدار زیر برگزار می شود:
* نساجی مازندران - تربیت یزد
* کوثر تهران - صنایع اراک

کد مطلب 597314

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