  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۸

"تجلی احساسی دگر" در سعدآباد آغاز شد

بیست و ششمین نمایشگاه نقاشی ژاله زنده‌دل با نام "تجلی احساسی دگر" امروز در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه سعدآباد اعلام کرد در این نمایشگاه بیش از 55 اثر زنده‌دل با موضوع طبیعت و پرتره و تکنیک رنگ و روغن و سبک رئال در موزه هنر ملل در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این هنرمند 51 ساله متولد همدان مدت 25 سال به صورت حرفه‌ای به نقاشی اشتغال داشته و در این مدت نمایشگاههای متعدد در داخل و خارج کشور به صورت انفرادی و گروهی برپا کرده است. حضور در اکسپو 2006 پکن، نمایشگاه گروهی زنان دنیا در ترکیه و نمایشگاه گروهی به نفع کودکان هموفیلی از جمله فعالیت‌های وی بوده است.

نمایشگاه "تجلی احساسی دگر" تا 22 آذرماه هر روز از ساعت 9 تا 17 برای بازدید دایر است و علاقمندان می‌توانند برای تماشای آثار به خیابان ولی عصر، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه)، خیابان شهید طاهری، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، موزه هنر ملل مراجعه کنند.

کد مطلب 597319

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها