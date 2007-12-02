"تجلی احساسی دگر" در سعدآباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مجموعه سعدآباد اعلام کرد در این نمایشگاه بیش از 55 اثر زنده‌دل با موضوع طبیعت و پرتره و تکنیک رنگ و روغن و سبک رئال در موزه هنر ملل در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این هنرمند 51 ساله متولد همدان مدت 25 سال به صورت حرفه‌ای به نقاشی اشتغال داشته و در این مدت نمایشگاههای متعدد در داخل و خارج کشور به صورت انفرادی و گروهی برپا کرده است. حضور در اکسپو 2006 پکن، نمایشگاه گروهی زنان دنیا در ترکیه و نمایشگاه گروهی به نفع کودکان هموفیلی از جمله فعالیت‌های وی بوده است.

نمایشگاه "تجلی احساسی دگر" تا 22 آذرماه هر روز از ساعت 9 تا 17 برای بازدید دایر است و علاقمندان می‌توانند برای تماشای آثار به خیابان ولی عصر، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه)، خیابان شهید طاهری، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، موزه هنر ملل مراجعه کنند.