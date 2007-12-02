قائم مقام وزیر خارجه سوریه از اجلاس آناپولیس به متکی گزارش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد در این دیدار گفت: دمشق اجازه نخواهد داد که به روابط متین و نزدیک دو کشور ایران و سوریه کوچکترین خدشه ای وارد گردد.

فیصل مقداد حامل پیام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود.

منوچهر متکی نیز در این دیدار با اشاره به روابط ایران و سوریه اظهار داشت: رهبری دو کشور با هشیاری و حکمت همواره مصالح امت های اسلامی و عربی را با چشم اندازی بلند و دوراندیشی ملحوظ داشته است.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که پایداری و مقاومت کشورهای اسلامی و عربی در برابر اشغالگران تنها مسیر تحقق اهداف و منافع آنان در قبال ناعدالتی خواهد بود.

وزیر امورخارجه تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل در شرایطی که ژست برگزاری اجلاس آناپولیس را به نمایش می گذارند در همان زمان با کشتار مردم مظلوم فلسطین اجساد آنان را به خانواده هایشان هدیه می کنند.

همچنین قبل از این دیدار فیصل مقداد قائم مقام وزیرخارجه سوریه با علیرضا شیخ عطار قائم مقام جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون اجلاس آناپولیس بحث و تبادل نظر کرد.



فیصل مقداد به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور سوریه امروز در راس هیئتی سیاسی جهت گفتگو با مقامات ایرانی وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال علیرضا شیخ عطار قرار گفت .