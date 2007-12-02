سران شورای همکاری خلیج فارس تحولات منطقه را بررسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن العطیه در گفتگو با روزنامه عکاظ چاپ عربستان بر اهمیت نشست دوحه با توجه به شرایط حساس منطقه خلیج فارس گفت که این وضعیت هماهنگی و رایزنی بیشتر میان سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برای رویارویی با این چالش ها می طلبد.

وی گفت: نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شماری پرونده و در صدر آن مسئله فلسطین را در پرتو نتایج کنفرانس بین المللی اخیر درباره صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس آمریکا بررسی خواهد کرد.



العطیه افزود: در این نشست اوضاع عراق، لبنان، سودان و سومالی نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین ادعای امارات درباره جزایر سه گانی ایرانی را از دیگر موضوعات این کنفرانس برشمرد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره مسئله هسته ای ایران و این پرسش که آیا این پرونده در نشست سران این شورا مطرح خواهد شد، گفت: طبیعتا پرونده هسته ای ایران از پرونده های سیاسی به شمار می رود و بی شک سران شورای همکاری خلیج فارس برای روابط با ایران و دیگران اهتمام زیادی قائل هستند و مواضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روشن و آشکار است و این کشورها خواستار تکیه بر گفتگوی سیاسی برای حل بحران ها هستند و این موضع تغییری نکرده است و بر گذر از این پرونده از طریق گفتگوی مسالمت آمیز تاکید خواهیم کرد.

لازم به ذکر است نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس در روزهای دوشنبه و سه شنبه در دوحه - پایتخت قطر- برگزار خواهد شد.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.

این در حالی است که دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس امروز در گفتگو با خبرنگاران به طور رسمی، شرکت رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست سالانه سران این شورا در پایتخت قطر را تایید کرد.