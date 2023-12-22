مشارکت حداکثری در انتخابات مطالبه مهم رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی کارنامی در خطبههای نماز جمعه ساری با تاکید بر رعایت تقوای الهی با بیان اینکه زمان و مکان نماز جمعه بهترین فرصت برای استجابت دعا است، خواستار بهرهگیری از فیوضات این روز و فریضه عبادی و سیاسی شد.
وی با گرامیداشت و تسلیت وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت ام البنین سلام الله ادامه داد: سالروز وفات این بانوی بزرگ به حق به عنوان سالروز تجلیل از مادران شهید نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه باید قدر و حرمت خانواده شهیدان را نگه داشت، ادامه داد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری خانوادههای شهید در ثواب ومجاهدت شهدا شریک هستند، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار شهادت در جامعه تاکید کردو گفت: ما مدیون شهیدان و خانوادههای آنان هستیم و باید این ایثارگریها را ارج داد.
امام جمعه موقت ساری همچنین با گرامیداشت ایام میلاد با سعادت حضرت عیسی علیهم السلام افزود: مسیحیان در طول تاریخ انسانهای متعادلی بودهاند و انتظار ما این است که مسیحیان مقابل ظلم و ستم و حکومتهای جور ایستادگی کنند.
امام جمعه موقت ساری با محکوم کردن جنایات رژیم کودککش اسرائیل در در غزه اظهار داشت: ۷۷ روز از مساله فلسطین و غزه میگذرد و عملیات طوفان الاقصی دستاوردهای زیادی داشته و این عملیات سبب نجات زندانیان دربند شده است.
ابهت اسرائیل شکسته شد
امام جمعه موقت ساری با بیان اینکه شکست ناپذیری اسرائیل ابهتی را برای این رژیم در دنیا ایجاد کرده بود افزود عملیات طوفان الاقصی این افسانه شکست ناپذیری را فروپاشید و امیدواریم که پیش بینی قرآن کریم مبنی بر شکست یهود زودتر محقق شود.
وی مهاجرت معکوس را از دیگر دستاوردهای عملیات طوفان الاقصی بیان کرده گفت امیدواریم که با کمک کشورهای اسلامی جلوی ظلم و جنایت رژیم صهیونیست و قربانی شدن مردم مظلوم غزه گرفته شود.
حجت الاسلام حسینی به سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر میزان باسوادی در کشور بالای ۹۷ و در مازندران نیز بالای ۹۹ و امیدواریم که این ناهنجاری زودتر ریشه کن شود.
وی با اشاره و گرامیداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه گفت: در کشور بالای ۱۰۰ هزار نفر عضو هیئت علمی هستند و هفت هزار نفر در گروههای معارف دانشگاهها فعالیت میکنند و این گروهها از کمبودهای رنج میبرند و باید نسبت به رفع آن اقدام کرد.
موقت ساری همچنین با گرامیداشت هفته حمل و نقل با بیان اینکه مازندران گلوگاههای زیادی را در حوزه راه دارد از مسئولان خواست تا تجهیزات لازم را برای راهداران تأمین کنند.
وی مشارکت حداکثری در انتخابات را مهمترین مطالبه مقام معظم رهبری بیان کرد و گفت: باید زمینه برای مشارکت جریانهای مختلف سیاسی و گروهها در انتخابات فراهم شود.
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